Babička pašeračky heroinu Terezy H. (21) exkluzivně pro Blesk: Pro vnučku udělám všechno!

„Těžko se tomu chce uvěřit, ale je to tak,“ řekla smutně. Její milovaná vnučka nyní čeká na verdikt soudu v dalekém Pákistánu. „Já byla opravdu přesvědčena, že do zahraničí jezdila jenom fotit. O těch dalších věcech jsem se dozvěděla až z médií. Ona žila současností a byla tak naivní, že na to dojela,“ řekla Blesku paní Marta. Připustila, že peníze udělaly pochopitelně své. „Ale jsem přesvědčená, že z její hlavy to určitě nebylo. Někdo ji na to navedl. A taky kategoricky odmítám, že by někdy byla pod vlivem drog. To bych poznala,“ míní babička.

Prarodiče vnučka často navštěvovala. „Trávila u nás hodně času, dříve pochopitelně i prázdniny. Koupala se u nás v bazénu, mastili jsme karty, chodili na hřiby, jezdili na výlety, například do Luhačovic. Byla s námi i na dovolené v Čechách. Teď, když jsem ji viděla u toho soudu, bylo mi do pláče,“ říká žena.

Bude pomáhat

Paní Martě zemřel v prosinci manžel. Pak přišla další rána s Terezkou. „Je to pro mě moc těžké období. Neustále na ni myslím a budu se jí snažit pomoci, psychicky i materiálně. Jsem odhodlaná pro ni udělat všechno, pokud by to pomohlo a dostala se zpět do republiky a trest si mohla odsedět tady. Ať si kdo chce, co chce, myslí,“ svěřila se babička dále.

O situaci v Pákistánu neví o nic víc, než je v médiích. A proč s dcerou telefonoval nedávno otec a ne matka? „Protože umí dobře anglicky a komunikuje s právníkem, který tam Terezku zastupuje,“ vysvětlila paní Marta.

Poslední SMS

Babička Terezy má v paměti stále poslední SMS od vnučky. „Poslala ji z Pákistánu asi dva dny před odletem. Napsala, že už se těší, až mě navštíví. Že první cesta povede za mnou. Na pohřbu manžela totiž nebyla, odešel koncem prosince a to už byla vnučka pryč,“ dodala žena.

Zatčena 10. ledna

Na letišti v Láhauru byla celníky zatčena Tereza H. V kufru měla devět kilo heroinu. Z Láhauru měla odletět do Abú Zabí a potom do Dublinu. Tereze nyní hrozí tvrdý trest, hovoří se až o 25 letech vězení.