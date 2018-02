Znásilnil známou a pak ji topil v potoce: Jozef G. si odsedí 18 let!

Osmnáctiletý trest ve věznici se zvýšenou ostrahou uložil v pátek Krajský soud v Liberci čtyřiapadesátiletému Jozefovi G. za znásilnění a pokus vraždy. Po odpykání trestu by měl být umístěn do detenčního ústavu. Rozhodnutí soudu není pravomocné, Giňa se na místě odvolal. Od počátku tvrdí, že nic neudělal. Hrozilo mu až 20 let.

Jozef G. podle obžaloby 2. září 2016 navečer popíjel se svou čtyřicetiletou známou alkohol na lavičce u Penny Marketu v Jablonci nad Nisou. Podle spisu odešel později i s ženou k mostu u potoka v ulici Ivana Olbrachta, kde ji znásilnil. Následně, aby zakryl svůj čin, se ji pokusil zabít. Seděl ženě na zádech, držel jí hlavu pod vodou v potoce a zároveň ji rdousil. Žena měla po napadení zlomený kotník od kamene, kterým ji útočník udeřil.

Obhájkyně Jozefa G. tvrdila, že důkazy jsou neprůkazné. Zpochybňovala výpověď napadené ženy i další svědectví. Senát to ale odmítl. „Obžaloba byla jednoznačně potvrzena,“ uvedla předsedkyně senátu Eva Drahotová. Vinu obžalovaného podle ní prokázaly nejen tvrzení napadené ženy, ale i znalecké posudky, lékařské zprávy a výpovědi dalších svědků.

Jozef G. byl v minulosti osmkrát trestán, z toho třikrát za znásilnění, v letech 1984, 1990 a 2000. V souhrnu byl za znásilnění potrestán 15,5 roku vězení. Recidiva byla podle soudkyně jedním z důvodů pro uložení vysokého trestu.

Umístění do detenčního zařízení po skončení trestu navrhl státní zástupce Radim Kadlček, soud to akceptoval. „Byla podle mého názoru nezbytná, neboť znalci konstatovali, že obžalovaný je i nadále pro společnost vysoce nebezpečný při pobytu na svobodě a současně páchání jeho trestné činnosti vyšlo z jeho duševní poruchy, to znamená ze sexuální deviace,“ uvedl Kadlček. Soudní znalec varoval, že muž by se podobných deliktů, z nichž je obžalován, mohl dopouštět opakovaně. Podle posudku trpí útočným sadismem, je jen omezeně gramotný a mentálně na úrovni školáka. Jiný soud, v Jablonci, se nyní zabývá omezením svéprávnosti Gini.