Čech vězněný v Kambodži za zneužívání dívky: Její bratr dostal auto od podezřelé neziskovky

Václava, kterému kamarádi neřeknou jinak než Wendi, v Kambodži pomáhal malé Nikol a její matce, které obě trpí nemocí AIDS. Žily kvůli své nemoci na okraji společnosti – obě na tom byly fyzicky i psychicky velmi špatně, malá Nikol prakticky ani nemluvila. Wendi jim pomohl k lepšímu životu, bral je na výlety, kupoval jídlo a oblečení.

Na konči října ho ale místní policie obvinila ze sexuálního zneužívání dívenky a Wendi skončil ve vězení. Podle jeho přátel je obvinění nesmyslné a stojí za ním neziskovka APLE, která měla výhrůžkami i úplatky dosáhnout zadržení Čecha. Že jsou v případu zapleteni, údajně potvrzuje i další indicie...

Čech vězněný v Kambodži popsal den v kriminále: Zavírání do klece, meditace

„Bratr Nikol dostal od nejskvělejší neziskovky APLE nové auto. Zato dohlíží na to, aby se k Nikol a její matce nikdo nepřiblížil, a také aby, nedej Buddha, neodjely někam bez jeho bratrského dohledu. Bratříček se zkrátka vyznamenává v žoldu Aple,“ napsal na sociálních sítích Wendiho kamarád.

„Ona neziskovka je v Kambodži proslulá svými nevybíravými a protizákonnými praktikami, například placením dětských provokatérů, kdy si reakce turistů na setkání s těmito dětmi nahrává na video a fotografuje. Dělá všechno pro to, aby za mříže dostala toho, kdo se stane jejím cílem, ať to stojí, co to stojí,“ vysvětlil již dříve.

Co Wendiho čeká dál, je zatím ve hvězdách. Minimálně ještě tři měsíce bude muset strávit ve vazbě, poté by měl být zproštěn obvinění a propuštěn, anebo začne soud. V případě odsouzení mu hrozí až deset let ve vězení.