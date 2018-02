Tereza byla milenkou šéfa gangu! Tárika hledá Interpol

Celníci během výslechů zjisttili, že heroin měl Tereze do kufru nachystat zadržený komplic Shoaib, kterému se v gangu přezdívá Sunny. Češce mimo jiné zajišťoval ubytování v městě Gujranwala, kde i přebíral drogy od muže jménem Haroon Pathan. Na balení heroinu prý najímal hned několik lidí a následně Tárika informoval prostřednictvím jistého Sajáda žijícího v Číně.

Po Tárikovi, který podle informací vyšetřovatelů pobývá v Británii, nyní pátrá policie. "Úřady požádaly o pomoc ministerstvo vnitra a zahraničí, aby si skrze Interpol vyžádali dopadení obviněného Tárika a jeho vydání k trestnímu stíhání do Pákistánu," řekl ve středu jeden z celníků, kteří mají Terezin případ na starost, serveru Dawn.

Zkroušená, pohublá a v pákistánském tradičním oděvu. Tak předstoupila česká pašeračka Tereza H. (21), kterou zadrželi s devíti kilogramy heroinu, v úterý před soud. Po skončení jednání, kdy ji soud podle očekávání vrátil zpátky do vazby, poslala svým rodičům přes novináře dojemný vzkaz.

Tereza se podle něj s Tárikem seznámila v Manchesteru, kde provozoval studio. Češce nabídl, že jí jeho firma pomůže prorazit v modelingu. Jejich profesní vztah ale údajně brzy přerostl v intimní poměr a stali se z nich milenci.

"Jednou Terezu poslal fotit do Pákistánu, předvádět měla produkty přední módní značky. Nabídku přijala, protože měla být velmi dobře zaplacená," vysvětlil vyšetřovatel. O nelegálním businessu svého milence ale prý Tereza dobře věděla a drogy nepašovala poprvé.

Video Pašeračka Tereza před soudem - Facebook

Tereza nyní čeká v drsných podmínkách pákistánského vězení na další soudní jednání, které by mělo proběhnout 7. února. Podle jejího právníka nemá nyní naději, že by mohla být vydaná do Česka před vynesením rozsudku. K tomu by mělo dojít nejdříve za půl roku.

