Manželka známého lékaře vypadla z 5. podlaží: Lucia (†35) zemřela Borisovi v náručí

Lékař Boris V. viděl pád své manželky na vlastní oči. Muž ihned vyběhl před panelák a milované partnerce začal poskytovat první pomoc. Na místo přiběhli i sousedé a začali mu pomáhat. Podle jednoho byla žena po pádu při vědomí. „Takže když jsme přivolali záchranku, věřili jsme, že přežije,“ popsal muž serveru Pluska.sk.

Záchranáři dorazili asi za pět minut a o život ženy bojovali skoro hodinu. Bohužel na místě vážným zraněním podlehla. Její manžel se po tragédii psychicky zhroutil a na adresu policistů se slzami v očích prohlásil: „Oni si myslí, že jsem ji zabil!"

Sousedé si nedokážou neštěstí vysvětlit. Podle nich měli manželé velmi pěkný vztah. „Oba jsem je vídala. Byli velmi slušní a vždy pozdravili. Když jsem je potkala, často se drželi kolem ramen,“ řekla sousedka. Podle deníku Nový Čas se ale osudný večer měli pohádat a Boris chtěl proto své ženě připravit »udobřovací« večeři. Když se otočil, už jen viděl, jak vypadla z balkonu.

„Určitě si nesáhla na život. Podle mě to byla náhoda, zřejmě uklouzla,“ uvedla žena, která bydlí vedle manželského páru. Podle jiné sousedky Lucia měla na balkoně květiny, o které se ráda starala. „Měla ráda kytičky a pěstovala je na balkoně. Vždy jsem obdivovala, jaké jsou nádherné,“ vysvětlila. Maturantka Monika (†19) vjela do protisměru, náraz do dodávky nepřežila

Lucia pracovala jako biomedicínská vědkyně ve Slovenské akademii věd a byla silně věřící. Děti s manželem neměli. O Borisovi mluví kolegové jako o milém, ochotném a laskavém lékaři. Případem se už zabývá i policie. „Začali jsme trestní stíhání ve věci nedbalostního přečinu usmrcení. Bližší okolnosti se v současnosti vyšetřují,“ informoval bratislavský policejní mluvčí Michal Szeiff.