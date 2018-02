Ondřej (19) zabíjel kvůli dvěma stovkám: Odsedí si 12 let!

Mladík půjde do vězení za zločin vraždy a za těžké ublížení na zdraví. Původně mu hrozilo deset až 18 let. Podle rozsudku k tragédii došlo v září 2016, kdy Tulej s kamarádem odjeli autobusem do Karviné. Tam vyhledali ženu, které předali 200 korun. Nepodařilo se objasnit, zda chtěli nakupovat drogy či platili za sexuální služby. Žena zmizela s penězi v nedalekém bytě a delší dobu se neukázala.

20 let za ubití Sabiny (†25): Ozzyho (22) před doživotím zachránilo mládí, v jeho nápravu ale soudkyně moc nevěří

K incidentu došlo ve chvíli, kdy se dvojice domáhala vrácení peněz a dostala se do konfliktu s ženiným druhem. Tulejův kamarád se s ním pustil do pěstního souboje. Když začal prohrávat a vypadalo to, že potyčka skončí, vytáhl Tulej z kapsy otvírací nůž s čepelí dlouhou osm centimetrů a kamarádova soka bodl do zad. Když to viděl známý pobodaného, rozběhl se mu na pomoc. Tuleje srazil pěstí k zemi a klekl na něj. Nato jej Tulej několikrát bodl nožem do hrudníku. Jedna ze čtyř ran zasáhla srdce. Na její následky muž krátce po útoku zemřel.

VIDEO Dominika (†21) prý zavraždil opravář kamionů: Tělo nechal v domě, který mu kdysi patřil