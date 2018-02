Vraťte Terezu zpátky do Česka! Lidé za pašeračku podepisují na internetu petici

„My, občané České republiky, žádáme Ministerstvo spravedlnosti ČR, aby za předpokladu, že (Tereza H., pozn. red.) udá všechny své komplice v Evropě a zejména v ČR, vyvinulo maximální úsilí, aby si mohla trest odsedět ve věznici s maximální ostrahou v naší vlasti,“ píší autoři petice.

Petici zatím podepsala padesátka lidí, kteří věří, že za činem Češky je mladická nerozvážnost, která by neměla být trestána drsným pákistánským kriminálem. „Tereza je mladá, ve věku blízkém věku mladistvého, a proto by měla dostat za výše uvedených podmínek šanci si trest vykonat v podmínkách evropského standardu,“ vysvětlují.

Zkroušená, pohublá a v pákistánském tradičním oděvu. Tak předstoupila česká pašeračka Tereza H. (21), kterou zadrželi s devíti kilogramy heroinu, v úterý před soud. Po skončení jednání, kdy ji soud podle očekávání vrátil zpátky do vazby, poslala svým rodičům přes novináře dojemný vzkaz.

„Občané Pákistánu nám verbují mladé lidi na pašování drog a jako jeden z největších distributorů drog by (Pákistán, pozn. red.) měl tuto argumentaci zohlednit a Tereze umožnit trest vykonat v plné výši v ČR,“ uzavírají petenti.

Podle právníka Češky jsou však šance, že by mohla být v tuto chvíli vydána zpátky do vlasti, nulové, protože mezi oběma zeměmi neexistuje příslušná dohoda. Tereza tak v Asii stráví s jistotou ještě minimálně půl roku, než si vyslechne rozsudek. „V případě pravomocného odsouzení pákistánským soudem by bylo možné předání odsouzené k výkonu trestu do ČR, a to na bezesmluvním základě. Musela by s tím souhlasit i pákistánská strana,“ uvedla pro Deník mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová.

Tereza H. byla zadržena na letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu, které převážela pod falešným dnem svého kufru. S vyšetřovateli začala okamžitě spolupracovat a v zemi tak začala vlna zatýkání. V poutech zatím ale skončilo jen několik menších ryb. Ti dívku ubytovávali, zajišťovali údajné focení apod. V hledáčku policie je však také Terezin britský šéf přezdívaný Tárik.