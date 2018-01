Případ vyvražděné rodiny na Ústecku: Vrah měl tou dobou už dávno sedět ve vězení za vykrádání hrobů a podvody

S podrobnějšími informacemi o pachatelích přišla středeční MF Dnes. Miroslav B. a Jaroslav T. se 7. ledna večer vydali do chatové osady u Střížovic na Ústecku. Chtěli krást – Miroslav B. si šel k rodině údajně pro osm milionů korun, svému komplici slíbil pět set tisíc. Kde k takové informaci přišel, není jisté – rodina byla totiž bez prostředků.

Oba muži svázali Marii s Alešem i jejich tři děti (9, 13 a 20). Jaroslav T. pak odešel a co se v chatě dělo dál, není jasné. Miroslav B. měl zastřelil oba rodiče a pak venku i sebe. „To radši zemřu, než abych šel znovu do vězení.“ Toto měl podle MFD Miroslav B. říci na Silvestra své partnerce.

Šokující motiv masakru rodiny na Ústecku: Pachatelé šli pro osm milionů! Kdo je tam poslal?

Do vězení ho soud poslal na rok za podvody, současně byl souzen i za vykrádání hrobů, při kterém byla škoda vyčíslena na jeden milion korun. Do vězení měl nastoupit 4. prosince, soud mu na jeho žádost nástup odložil na 3. ledna. Ani tehdy ale nenastoupil. Když se po něm začal soud i policie shánět, zjistili, že už je po smrti.

„Nikdy bych neřekl, že by Benák vraždil, a nevěřím, že spáchal sebevraždu. Říkal jsem i policajtům, že to spíš vypadá, jako by ho zastřelil před chatou někdo třetí. Přece kdyby byl v takovém afektu, že zastřelil dva lidi, zastřelil by i sebe taky uvnitř,“ uvedl synovec druhého z pachatelů Jaroslava T.