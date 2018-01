Tam nahoře jezdí na jiných mašinách: Kamarádi plánují Honzovi, kterého zabili kickboxeři, spanilou jízdu

Prý ho chtěli jen zastrašit, celá akce se jim ale vymkla z rukou. Dvojice kickboxerů se s Honzou M. (†19) dostala do sporu kvůli penězům a drogám - mladíka ubili k smrti a jeho tělo pohodili v lese. Honzovi kamarádi mu nyní v den jeho nedožitých 20. narozenin pořádají spanilou jízdu.

K brutální vraždě došlo patrně předminulý víkend u Bítozevsi. Tam ve čtvrtek našel myslivec tělo zbitého a pobodaného mladíka. Honzu M. (†19) podle obvinění policie zabili dva mladí kickboxeři (18 a 19). Za vraždou mají stát spory o peníze a drogy...

14. února by Honzovi bylo 20 let. Ty už bohužel nikdy neoslaví, jeho kamarádi ale rozhodli uspořádat mu v den narozenin spanilou jízdu na motorkách, které mladík tak miloval. "Honza byl vyučenej automechanikem a už od mala jezdil na motorce. Byl to hodný a slušný kluk," napsali kamarádi na Facebooku.

Zabili jsme ho kvůli penězům! Mladí kickboxeři se přiznali k vraždě Honzy (†19). Použili i nůž

"Sraz by byl ve 14:00 u Městského koupaliště Žatec a v 15:00 by se vyrazilo přes vesnice Staňkovice-Bítozeves-Velichov. Ve Velichově bychom se zastavili u jeho rodičů a zapálili bychom svíčku Honzovi před barákem, kde bydlel."

Jeho kamarádi mezitím truchlí za zmařený život nadějného mladého muže. "Tam nahoře jezdí na jiných mašinách, a nechť je spokojený a dohlíží na ostatní motorkáře," smutní Eliška.

"Tohle nikdy nepochopím... Nikdo nemá právo vzít jinému život. Tak mladý... Čest jeho památce... Zapalte svíčku i za nás z Jižní Moravy," napsala Eva.

Oba dva obvinění mladíci skončili v neděli ve vazbě. K vraždě se údajně přiznali.