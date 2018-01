Herce (†35) z »prokletého« seriálu našli mrtvého! Zabil se kvůli dětské pornografii?

Mark Salling ztvárnil v úspěšném muzikálním seriálu postavu středoškoláka Noaha Puckmanna. Za svůj výkon byl dokonce nominován na několik cen. Slibně rozjetou kariéru ale zmařilo zatčení v prosinci 2015.

Policie si pro Sallinga přišla až do jeho domu kvůli podezření, že vlastní rozsáhlou sbírku dětské pornografie. Upozornit je na to měla jedna z jeho bývalých přítelkyň. Při prohlídce se u něj našlo přibližně 50 tisíc fotek a videí. Salling kvůli tomu přišel o role a skončil u soudu. Loni přiznal vinu a dohodl se prokurátorem na trestu odnětí svobody ve výši čtyř až sedm let s následnou 20letou podmínkou. Součástí dohody bylo i to, že se registruje jako sexuální násilník a podstoupí léčbu.

Krátce před vynesením verdiktu ale patrně spáchal sebevraždu. Salling byl v úterý nalezen mrtvý u řečiště nedaleko svého domu v Los Angeles. Policie sice oficiálně nezveřejnila příčinu smrti, podlé médií se ale oběsil. Herec se měl o sebevraždu pokusit už loni v srpnu, krátce před přiznáním viny. Salling si údajně podřezal žíly, ale pak zpanikařil a zavolal si záchranku.