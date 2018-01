Zoufalá pašeračka Tereza (21) u soudu: Poslala dojemný vzkaz rodičům

Terezu do soudní síně přivedla eskorta z věznice v Láhauru. Na rozdíl od svého komplice, který před soud předstoupil minulý týden, ale pouta na rukou neměla. Oblečena byla do tradičního sárí, vlasy měla stažené do drdolu a tvářila se zdrceně.

Líčení, které sledovaly desítky lidí, netrvalo dlouho, soudce Tereze opět prodloužil vazbu, tentokrát do 7. února. Reportér deníku Daily Pakistan se před odchodem ze soudní síně Terezy ptal, zda chce svým rodičům něco vzkázat. "Jenom... Prosím, počkejte na mě a snažte se mi pomoct. Bude to na dlouho," řekla smutně.

Dívčin právník potom uvedl, že jeho klientka s vyšetřovateli plně spolupracuje, je v dobrém zdravotním stavu a na nic si nestěžuje. Podle něj by proces mohl začít do šesti měsíců. "Spekulovat o rozsudku je teď předčasné," dodal.

Pákistánští celníci Terezu H. z Uherského Hradiště zadrželi údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Devět kilogramů drogy našli v jejím kufru. Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle české diplomacie zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.

V pondělí byl na mezinárodním letišti v pákistánské metropoli Islámábádu zadržen kanadský státní příslušník, který se rovněž pokoušel propašovat ze země drogy, uvedla pákistánská televize Geo. Podle ní muž bydlel v Láhauru. Podobně jako Češka měl i on namířeno do Spojených arabských emirátů, a to do emirátu Šardžá. V jeho zavazadle našli celníci kromě heroinu také metamfetamin.

Celková hodnota zadržených drog, které byly pečlivě ukryté v dámských botách, se podle pákistánských úřadů odhaduje na 15 milionů pákistánských rupií (2,77 milionu Kč).

