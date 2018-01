V kontejneru našli mrtvého novorozence. Policie hledá matku chlapečka

Děsivý a smutný nález zároveň. V kontejneru na Hálkově ulici v bratislavském Novém Městě našli mrtvého novorozence. Chlapečka do něj odhodila nejspíš matka, po které nyní pátrá policie. Zda se dítě narodilo mrtvé, nebo zemřelo po porodu, není jasné.

Mrtvolku chlapečka našel pravděpodobně někdo při vynášení odpadků. Policejní hlídka se na místo okamžitě vydala a hrozný nález potvrdila. Novorozenci již nebylo pomoci, přivolaný lékař mohl konstatovat jenom smrt a nařídil pitvu.

Novorozený chlapeček byl jenom několik hodin starý, když ho našli. Děťátko nebylo ani oblečené, ani utřené po porodu. „Údajně to bylo tak, že ho porodila v noci a vyhodila ho. V nějaké dece bylo, takové úplně lehké. Ještě bylo od krve, jak se narodilo,“ řekl TV Joj jeden z místních obyvatel.

Policisté hned začali pátrat po matce. Chodili po okolí a lidí se ptali, zda neviděli nějakou těhotnou ženu. „Neviděl jsem tu nikoho. Ptali se, zda nějaká matka neměla bříško nebo co. Ale asi se přijde na to, protože se to nedá úplně skrývat,“ uvedl jeden z obyvatelů.

Lidé z okolí jsou zděšení a domnívají se, že by mohlo jít o těhotnou bezdomovkyni. Policie k případu více informací neposkytuje, takže není jasné, zda děťátko zahynulo při porodu, nebo zemřelo na podchlazení v kontejneru během silných mrazů.

„Vyšetřovatel Okresního ředitelství PZ v Bratislavě III začal v tomto případě trestní stíhání ve věci zločinu vraždy nenarozeného dítěte matkou. Další okolnosti k případu jsou v současnosti předmětem intenzivního vyšetřování,“ dodala policejní mluvčí Lucia Mihalíková.