Filip se po bouračce postavil opět na nohy. Zemřeli při ní tři kamarádi

Konečně se opět postavil na nohy. Mladý řidič Filip (21), kterého celé měsíce dávali lékaři do kupy, se chce vrátit do běžného života. Jeho život visel na vlásku poté, co se v Kysucích srazil s autem, ve kterém seděla celá rodina – otec Ján (†42), jeho manželka Marcela (†40) a syn Adrián (†17). Zůstalo po nich osiřelé děvče Natália (19), které v osudné chvíli v autě nebylo.