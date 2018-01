Zahalenou pašeračku Terezu (21) předvedli k soudu: Smích ji přešel!

Terezin advokát deníku Daily Pakistan řekl, že je na tom jeho klientka zdravotně dobře a nemá žádné problémy. S vyšetřovateli prý plně spolupracuje. Podle něj byla Češce vazba prodloužena do 7 února a soudní jednání se dá očekávat do šesti měsíců. Na spekulace o výši trestu je podle něj brzo.

K soudu, na který před budovou čekaly desítky lidí, eskorta dívku přivedla bez pout zahalenou v tradičním sárí. Tentokrát však fotografům nepózovala a tvářila se smutně. Ze záběrů se také zdá, že za mřížemi zhubla.

Video Pašeračka Tereza před soudem

Tereza H. se už v Láhauru setkala s českým honorárním konzulem, dostala vzkazy od rodiny a balíček se základními potřebami. Dívka má k dispozici právníka, podle mluvčí ministerstva zahraničních věcí je na tom zdravotně dobře a na podmínky ve věznici si nestěžovala.

Pákistánští celníci ženu 10. ledna zadrželi údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Devět kilogramů drogy našli v jejím kufru.

Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničních věcí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.

Simona H. promluvila o tom, jak s kamarádkou Terezou H. (21), kterou zadrželi v Pákistánu při pokusu provézt 9 kilogramů heroinu, jezdily provozovat sexuální služby do Švýcarska.