Hrůzné detaily vraždy v Doubici: Martin Ch. dívky škrtil 5 hodin! Zabít chtěl obě, u přítelkyně to ale nedokázal

Advokát Martina Ch. u vazebního soudu po činu tvrdil, že jeho klient vraždit nechtěl a netušil, že by jeho jednání mohlo ke smrti kterékoli z dívek vést. Vyšetřovatelé jsou ale přesvědčeni o opaku.

Podle rodičů zavražděné dívky si Martin Ch. pro ně dopředu připravil lest. "Vydával se za otce kamarádky naší dcery, asi aby v nás vzbudil důvěru a my souhlasili, aby přespala mimo domov. Abychom si mysleli, že bude v bezpečí a pod kontrolou," řekl Mladé frontě dnes čtrnáctileté Kristýnky.

K přespání bohužel došlo už za pár dní. Dívenka tehdy znovu odjela se svou kamarádkou Míšou k Martinovi Ch. do Doubice kvůli tomu, co obě milovaly - jízdě na koních. Potom zavolala rodičům, kteří jí tam dovolili přenocovat.

Rekonstrukce smrti dívky (†14) v Doubici: Obviněný měnil výpověď!

5 hodin hrůzy

Trojice podle listu nejprve odjela nakoupit do Liberce a mladší z dívek pak šla vyvenčit psa. Netušila, že se v chatě právě začíná naplňovat hororový scénář. Martin Ch. pak svou přítelkyni Míšu dovedl do horního patra, kde ji spoutal předem připravenou stahovací páskou. Dívka prý byla na podobné sexuální hry zvyklá, netušila ale, že tentokrát jí půjde o život. Začal ji totiž škrtit.

Video Vrah z Doubice svůj čin plánoval delší dobu, tvrdí právnička Slámová - FTV Prima 360p REKLAMA

Po hodině se do chaty vrátila i mladší Kristýnka. Zaklepala na okno a Martin Ch. jí přišel otevřít. Hned za dveřmi ji omráčil paralyzérem a vynesl k Míše do patra. Tam ji spoutal a obě dívky pak dlouhých pět hodin škrtil provazem, který měl připravený.

Podle Mladé fronty Dnes v osudný den neměl s žádnou z dívek pohlavní styk. Jeho advokát se na možnou souvislost se sexualitou svého klienta sice odvolává, policisté jsou však přesvědčeni, že Martin Ch. vše vykonal proto, aby poznal, jaké to je usmrtit člověka.

Smrt dívky (†14) v Doubici: Martin Ch. podvedl její rodiče, aby ji u něj nechali přes noc

Zavolej si pomoc

Podle nich chtěl zabít obě dívky, nakonec to ale nedokázal. Zřejmě kvůli citovému poutu starší z nich nakonec rozvázal a odvezl autem do České Kamenice. Dokonce jí prý dal mobil a instrukce, co má říkat, až si zavolá pomoc. Zuboženou dívku nakonec našel kolemjedoucí řidič. Oběť pak v nemocnici policisty upozornila, že v chatě je ještě její kamarádka. Té už bohužel nebylo pomoci. Policisté ji našli pod poklopem, kam ji její vrah pohodil.

Martinovi Ch. hrozí za brutální vraždu čtrnáctileté dívky dvacet let vězení nebo i výjimečný trest. Podle psychologických posudků byl v době činu příčetný a plně si uvědomoval, co dělá.