Tereza se stala obětí narkomafie: Vybírají si naivní Češky, tvrdí rodiče krásných pašeraček.

Terezu (21) před téměř třemi týdny zadrželi pákistánští celníci – v kufru u ní našli devět kilogramů heroinu, který měla převézt přes Abú Zabí do Irska. Od té doby sedí ve vazbě a čeká na soud, který ji může poslat až na doživotí do vězení. V Česku se zatím seskupují rodiče, jejichž děti naletěly lákavým nabídkám drogové mafie. Tvrdí, že jejich potomci jsou jen naivní oběti.

Díky případu Terezy H. z Uherského Hradiště se v posledních týdnech hojně mluví o drogách, pašování i drogové mafii. Krásná Moravanka totiž patrně naletěla na lákavé sliby o penězích a patrně zpočátku ani nevěděla, že nebude fotomodelkou, ale obyčejnou pašeračkou, kterou její „nadřízení“ v případě potřeby prostě odstřihnou od skupiny.

V první půlce ledna Terezu zadrželi celníci na letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu v kufru. Dívka se jim snažila vysvětlit, že nevěděla, co má v kufru, později že nevěděla, že jde o drogy. I její kamarádka Simona, která s ní v Pákistánu také byla, tvrdí, že zde pracovaly jako fotomodelky.

Na takové pracovní nabídky podle magazínu Týden láká drogová mafie desítky holek, které dříve či později skončí ve vězení nebo hůř, v márnici. V Česku se v současné době spojila skupina rodičů, jejichž děti skončily ve spárách drogové mafie. „Tereza není totiž jedinou českou dívkou, které skončily ve spárech narkomafie či nelegálního pornoprůmyslu. Gangy si svoje oběti dokonce v Česku předem tipují,“ uvedl podle Týdne zástupce rodičů.

„Jsou to smutné příběhy, které se opakují pořád dokola. Podsvětí hledá krásné, ovšem do jisté míry naivní holky, které umějí cizí jazyky a mají nereálné představy, jak dobýt svět.“ Své oběti si podle ředitele Národní protidrogové centrály Jakuba Frydrycha vybírají často na nočních zábavách, a to nejen v Praze, ale i v Belgii či Nizozemsku – i zde si ale hledají Češky.

Nabídnou jim zajímavou práci a vysoké výdělky. Rychle se z nich ale stávají pašeračky drog nebo dokonce prostitutky závislé na drogách. „Často už jednají jen pod vlivem drog, třeba právě heroinem ovládnete psychiku mladé dívky během několika dnů,“ uvádí zdroje.

„Spojuje nás zoufalost, že se s takovými dětmi nedostaneme téměř do kontaktu. Ztrácejí vlastní úsudek a jsou zcela závislé na bossech, kteří jim vymývají mozek,“ tvrdí zástupci rodin, které chtějí, aby se na jejich děti nenahlíželo jen jako na zločince, ale také jako na oběti. „Obětmi jsou i jejich rodiče, kteří často mnoho let usilují o návrat svých dětí do normálního života, ale nedaří se jim to. Jde o vysilující boj. A pozor, žádný rodič neví, koho zítra potká jejich osmnáctiletá dcera.“