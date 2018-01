Modrooký džihádista (†12) je mrtvý: Zemřel při náletu s matkou, která mu vymyla mozek

Sally Jones byla nejhledanější britskou bojovnicí takzvaného Islámského státu (IS). Někdejší punková zpěvačka a kytaristka se narodila v jihovýchodním Londýně. Když konvertovala k islámu, odjela v roce 2013 do Sýrie za svým manželem, Britem Junaidem Hussainem. Ten byl dva roky na to zabit při útoku amerického bezpilotního letounu. Zpěvačka (†50), která se stala džihádistkou v řadách ISIS: Zabil ji nálet dronu

Džihádistka vedla aktivní propagandu na sociálních sítích a britský tisk jí přezdíval Bílá vdova. Sally Jones (†50) se přes internet pokoušela verbovat ženy, aby odešly bojovat po boku IS, a radila jim, jak se dostat do Sýrie. Snažila se i povzbuzovat jedince k páchání atentátů v Británii. Sdělovala jim například, jak podomácku sestrojit bombu. Sdílela fotografie, na nichž pózuje se zbraněmi.

Ke zvěrstvům nakonec zmanipulovala i svého dvanáctiletého syna, kterého unesla z Británie, a otec se s ním už nikdy neviděl. JoJo Jones se v jednom z propagandistických videí IS objevil v roli popravčího. Spolu s pěti dalšími chlapci na nahrávce chladnokrevně zastřelili zajatce v oranžových kombinézách.

Zděšená rodina 11letého modrookého džihádisty promluvila! Jak se ze zvídavého chlapce stal zabiják ISIS?

Sally Jones byla zabita loni v červnu při americkém náletu na syrsko-irácké hranici. Dlouho se ale nevědělo, jestli s ní zemřel i její syn, který si vysloužil přezdívku »modrooký dětský vrah«. Objevily se totiž zprávy, že se v té době nacházel ve výcvikovém zařízení IS. Britský nedělník The Sunday Times ale nyní s odvolání na své zdroje u zpravodajských složek uvedl, že je na 99,9 procent jisté, že jsou mrtví oba dva.

Video: „Zničila jsem si život!“: Školačka Linda Wenzel se po roce u islamistů setkala se svou matkou