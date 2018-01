Jana se s dětmi odstěhovala do Prahy: Obvinili ji z únosu a vzali jí dceru!

Slovenka Jana chtěla v Česku začít nový život a po ročním pobytu v Praze se sem chtěla přestěhovat natrvalo. To ale netušila, co tím způsobí. Bývalý partner ji totiž obvinil z únosu a žena přišla o dceru.

Jana má tři děti, žijí s ní ale jen dvě. O nejstarší dceru z prvního manželství přišla, když se rozhodla usadit v Česku. Bývalý manžel ji totiž obvinil z únosu, soud mu dal za pravdu a dceru matce odebral. Holčička byla následně svěřena do výlučné péče otce, u kterého nyní vyrůstá stranou od svých sourozenců.

Rodiče měli dceru předtím ve střídavé péči. „Otec měl 11 dní, já měla zbytek měsíce a fungovalo to tak stále,“ popsala TV JOJ matka Jana. Střídavá péče fungovala nejen na Slovensku, ale i během přibližně ročního pobytu matky v Praze. Zlom nastal, když se matka s dětmi a novou rodinou rozhodla do Česka přestěhovat nastálo. Soudy a úřady kradou děti, tvrdí aktivista. Marksová řekla, kde zabrat

„Matka mi oznámila na konci minulého školního roku, že hledají pro dceru školu v Praze. Já otec jsem s tímto návrhem nesouhlasil a požádal jsem dceřinu matku, aby při svých rozhodnutích respektovala mě jako druhého rodiče, a že o takto závažných rozhodnutích se potřebujeme rozhodovat společně,“ vysvětlil otec, který Janu po překročení hranice obvinil z únosu.

V mezinárodním právu je totiž jedno, jestli se jeden z rodičů přestěhuje do sousední krajiny, nebo na druhý konec světa. „Já jsem nevěděla, že potřebuji znovu jeho souhlas. Brala jsem to, že když s tím jednou souhlasil, tak to tak bude. V podstatě jsme přišli o jedno dítě. Předtím s námi trávila 70 procent času,“ brání se matka. „Případ českých dětí musí řešit český soud.“ Kauza Michalákových se vrací do Hodonína

Paní Jana ale není jediná, kdo doplatil na podobnou situaci. K soudům se dostávají i případy rodičů obviněných z únosu poté, co se pouze přestěhovali do příhraniční obce. Evropská komise chce proto změnit Haagskou úmluvu, která řeší přeshraniční spory o děti. Podle ní už totiž nedokáže pružně reagovat na volný pohyb lidí v Evropě, kteří se stěhují například za prací. „Bude klást větší důraz na to, aby bylo dítě vyslechnuto, aby řeklo, co je jeho názor a co je pro něj podstatné,“ uvedla ředitelka slovenského Centra pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže, Andrea Cisárová.