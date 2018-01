Míša (8) vypadl z lanovky: Táta ho v 7 metrech neudržel. Zázrakem přežil

Nešťastný incident se stal v neděli dopoledne na Štrbském Plese. Míša (8) nastoupil na sedačkovou lanovku i se svým tátou. To, že něco není v pořádku, si jako první uvědomil ředitel střediska a začal situaci okamžitě řešit. „Sedačka odjela ze stanice standardně, lidé nastoupili, až v průběhu trati jsme zjistili, že tam visí dítě,“ popsal TV JOJ ředitel Peter Tomko. Dohra po smrti mladé maminky Lucky (†30) na svahu: Takhle zareagoval lyžařský areál!

Michala zachytil za ruku jeho táta a snažil se ho držet. Obsluha lanovku ihned zastavila a začala s ní pomalu couvat. Všichni doufali, že se chlapec udrží až do návratu lanovky do stanice. Vysílený Míša ale cestou ze sedačky spadl.

K chlapci ihned přijeli záchranáři a zjistili, že Míša naštěstí komunikuje. Chlapec byl poté převezen do nemocnice v Popradě. „Dítě utrpělo vícenásobné poranění v oblasti břicha a pánve,“ informoval mluvčí operačního střediska záchranářů, Andrej Hirjak.

Dítě by nemělo být v ohrožení života. „Bylo to obrovské štěstí, že spadl do sněhové závěje hluboké více než 60 cm. To pád z asi 6- až 7metrové výšky ztlumilo a chlapec zůstal ve sněhu ležet,“ doplnil pro Čas.sk Peter Tomko a vyzval rodiče, aby na své ratolesti při jízdě na lanovce dávali dobrý pozor.