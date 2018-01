Dominika (†21) Jaromír utopil, aby se zbavil svědka, řekl zdrcený otec zavražděného mladíka

Otec Dominika prožívá nyní noční můru i během dne. Už nikdy svého syna neobejme, už nikdy neuslyší jeho smích. S Dominikem si byli blízcí a měli hezký vztah. Teď mu musí připravovat pohřeb. Lidem, kteří se syna pokoušeli najít, je však vděčný.

„Jmenuji se Štefan. Strašně rád bych poděkoval Policii České republiky, strašně rád bych poděkoval hasičům, strašně rád bych poděkoval lidem, kteří to sdíleli a hlavně médiím,“ řekl TV Nova plakající otec Dominika. Vražda Dominika (†21): Zemřel, protože věděl o zneužívání nezletilé dívky

Jeho syna dostal násilím do svého vozu z Dominikovy vraždy obviněný Jaromír (46). Z Mladoboleslavska pak přejel autem do Karlovarska, kde ho podle obžaloby věznil a pak chladnokrevně zabil. Tělo mladíka pak objevila po několika dnech policie.

Motivem vraždy mělo podle Štefana být zneužívání dítěte, o kterém Dominik věděl. Jeho syn totiž nějaký čas s Jaromírem, jeho partnerkou a jejími dvěma dětmi žil. A právě ve společné domácnosti se stal nepohodlným svědkem. Únos a vražda Dominika P. (†21): Sestra prozradila detaily

„Dominik zjistil, že jedno to dítě začal pohlavně zneužívat. A měl jít svědčit,“ vypověděl otec. Jeho syna měl vrah nejdřív omámit. „Odvedl Dominika, který byl absolutně mimo, do auta. Jestli přišel k němu domů a omámil ho, měl to naplánované dlouho dopředu,“ dodal.

Štefan už také ví, jak jeho syn zemřel. „Podle výsledků pitvy měl utonout,“ uzavřel zdrcený otec. Jaroslav byl umístěn do vazební věznice. Za vraždu Dominika mu hrozí 15 až 20 let nebo dokonce výjimečný trest. Dominika (†21) prý zavraždil opravář kamionů: Tělo nechal v domě, který mu kdysi patřil