Brutální vražda Honzy (†19): Umlátili ho dva mladí kickboxeři? Tělo pohodili v lese

Do vazby poslal lounský soud dva mladíky, kteří brutálně ubili Honzu M. (†19) ze Žatecka a jeho tělo pak pohodili v lesíku u Bítozevsi. Podle státního zástupce by se mohli skrývat a vyhýbat se trestnímu řízení.

Oba obviněné přivezli k soudu ozbrojení zakuklenci. Podle informací Blesku jde o kickboxery, kteří se se svou obětí dostali do sporu kvůli penězům a drogám. Honzu chtěli zřejmě jen zastrašit, vymklo se jim to ale z rukou.

Když zjistili, že ho ubili a ukopali k smrti, rozhodli se těla zbavit. Místní se o nich báli mluvit. „Byli tady s nimi problémy už dříve,“ řekli jejich vrstevníci, s nimiž Blesk hovořil.

Naopak, o zavražděném Honzovi, který se v Podbořanech vyučil automechanikem a opravou aut se také živil, mluvili velmi hezky.

„Byl to hodný kluk. Synovec s ním chodil do třídy. Opravoval nám auto. Vůbec si to neumím vysvětlit, netuším, proč se s nimi zaplet,“ řekl Michal Bledý.