Tereza H. měla drogy odevzdat v Dublinu, teď tam chytli českého chemika! Stanul před soudem a prosil

Podle irských médií jde zřejmě o chemika, který sám v laboratoři metamfetamin vyráběl.

To je muž, kterého Tereza práskla! Je napojený na Tárika

Obhájce českého občana podle médií u soudu požadoval, aby byl jeho klient propuštěn na kauci. Argumentoval tím, že nemá cestovní pas a bude se zdržovat na své adrese. Soudce ale kauci zamítnul. Poukázal na vážnost obvinění a na skutečnost, že obviněný dostal předvolání k soudu i v jiných případech.

Toto jsou chvíle, kdy si uvědomila, že je zle. Víc než doživotního kriminálu v Pákistánu se ale bojí svého kontaktu v Anglii, kterého právě udala. Na internetu se objevilo video z výslechu české pašeračky Terezy (21), která se z Pákistánu snažila vyvézt 9 kilo heroinu. Celníci ji však zadrželi na letišti.

Je to za krátkou dobu druhý případ propojení českého občana, drog a irského hlavního města. Mladá pašeračka Tereza H. s kufrem napěchovaným heroinem měla z Láhauru přes Abú Zabí směřovat právě do Dublinu, kde měla zavazadlo odevzdat. Konečná předávka se však už neuskutečnila, protože blondýnku zadrželi na letišti ještě před odletem z Pákistánu. Tereza nyní sedí ve vyšetřovací vazbě, která jí byla tento týden prodloužena. Přestože spolupracuje s vyšetřovateli a udala již řadu kontaktů, se kterými v Pákistánu přišla do styku, hrozí jí mnohaleté vězení.