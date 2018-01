Konec pátrání po Alici (13): Pomohla šifra?

"Je v pořádku,“ potvrdila policejní mluvčí Šárka Poláčková. Podle informací Blesku byla dívka nalezena v jednom z pražských podniků. Její matka si ji pak vyzvedla a odvezla domů. Přáteli přezdívaná Alex zmizela z domova minulý pátek. Místo do školy odjela údajně autobusem do Prahy, odkud se už nevrátila. Policisté ji hned zařadili do databáze Dítě v ohrožení. Uvedli, že by si mohla ublížit.

Po dvou dnech poslali rodiče Alici prostřednictvím médií zašifrovaný vzkaz, kterému mohla porozumět jen ona. Prosili ji v něm, aby se s nimi setkala, a to na dvou různých místech ve dvou různých časech. „Přijď a pak už to všechno zvládneme… Už nám vše došlo, jde to i jinak a líp,“ napsali. Vzhledem k tomu, kde Alici nakonec našli, není jasné, zda na některou ze schůzek dorazila. „Vzhledem k věku nebudeme sdělovat další podrobnosti,“ dodala mluvčí. Konec pátrání po Alici (13), kterou hledali pomocí šifry: Našli ji v noci v Praze

Proč rodiče napsali vzkaz?

„Je pravděpodobné, že takový smířlivý dopis mohl hrát roli proto, aby dcera získala k rodičům důvěru. Cobain je známý tím, že hledal opravdovost svého bytí, a tím teenagery oslovuje. Je možné se domnívat, že rodiče tímto dopisem vzkázali, že ji chtějí přijmout takovou, jaká je,“ uvedla psycholožka Radana Štěpánková. Co se Alici mohlo podle ní honit ve chvíli útěku hlavou? „Pravděpodobně se jí honilo hlavou, jestli je, nebo není v rodině v bezpečí a jestli její existence má smysl.“

Část dopisu rodičů Áje

„Ájo, víme, že tomuto vzkazu porozumíš jen ty, protože jsi moc chytrá. Poslouchej: slova Kurta Cobaina na zdi nad hlavou už teď neplatí. Už nám vše došlo. Jde to i jinak, znovu a líp. Pojď prosím, setkáme se jen my tři. Poslouchej: budou to dvě místa v jednom dni a dva různé časy. Bude to den, kdy jsi se ještě nedávno učila fyzicky bojovat. První místo: bude tam, kde jsi spojena s dědou s červenou kudličkou. Jdi tam, kde jste sami s dědou dělali zakázané (nahoru a dolů, kde můžou být pavouci). V tolik hodin, jako je našemu Čikovi.“ Konec pátrání po Alici (13), kterou rodiče hledali pomocí šifry: V noci ji objevila policie

