Konec pátrání po Alici (13), kterou hledali pomocí šifry: Našli ji v noci v Praze

„Přijď a pak už to všechno zvládneme… Už nám vše došlo, jde to i jinak a líp,“ psali rodiče dívce. Zda se s nimi Alice kamarády přezdívaná Alex nakonec setkala, není jasné, ale vypadá to, že nikoliv.

Policie totiž dívku objevila v sobotu v Praze, nikoliv místě jejího bydliště. Kde přesně, není jasné, ale podle informací v Blesku se Alice nacházela v jednom z místních podniků. Dle policie se dívce nic nestalo.

„Je v pořádku,“ potvrdila policejní mluvčí Šárka Poláčková. Pátrání po dívce bylo dramatické i kvůli tomu, že policie původně uvedla, že Alice si může pokusit ublížit. Nakonec vše naštěstí dobře dopadlo.

Policie k případu dívky pohřešované od minulého pátku více informací sdělit nechce. „Vzhledem k jejímu věku nebudeme sdělovat žádné další podrobnosti,“ uzavřela mluvčí. Konec pátrání po Alici (13), kterou rodiče hledali pomocí šifry: V noci ji objevila policie

