Vražda 65leté prostitutky: Soud zastavil řízení proti Janu Eliášovi, neexistují důkazy

Olomoucký vrchní soud zastavil vleklé řízení s Janem Eliášem, kterého žalobci viní z vraždy prostitutky v Brně. V minulosti poslala justice za vraždu do vězení osmadvacetiletého muže, po zásahu Nejvyššího soudu se ale věc vrátila ke státnímu zástupci. Žalobce poté podal obžalobu na stejného muže. Eliáš vinu dlouhodobě popíral.

"Řízení se zastavuje, neboť nebylo prokázáno, že skutek spáchal obžalovaný," uvedla mluvčí brněnského krajského soudu Eva Sigmundová.

Brněnský krajský soud poslal Eliáše na 13 let do vězení za vraždu pětašedesátileté prostitutky v dubnu 2015, pravomocný rozsudek v lednu 2016 zrušil Nejvyšší soud. Krajský soud muži stejný trest udělil o měsíc později, Eliáše se tentokrát zastal až Ústavní soud, který věc loni v dubnu vrátil zpět k Nejvyššímu soudu do fáze dovolání.

Z nálezu Ústavního soudu vyplynulo, že důkazy proti obžalovanému byly celkově slabé. Neprokázaná vina je v právním státě totéž, co prokázaná nevina, zdůraznil tehdy soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček. Podle ústavních soudců samotné pachové stopy nepostačují k odsouzení. Důležitou výpověď spoluvězně označili soudci v nálezu za nejednoznačnou.

Nejvyšší soud loni v květnu následně zrušil všechna rozhodnutí předchozích soudů a věc vrátil až ke státnímu zastupitelství. Žalobce na stejného muže podal novou obžalobu ještě v létě, krajský soud však následně vrátil celou věc zastupitelství k dořešení. Státní zástupce se proti tomuto usnesení odvolal k vrchnímu soudu. Odvolací soud usnesení krajského soudu zrušil a rozhodl o zastavení celého řízení. Rozhodnutí je pravomocné, státní zástupce ale může podat za stanovených podmínek dovolání k Nejvyššímu soudu.

Eliáš vinu dlouhodobě popírá. Tragédie se stala v roce 2009 v rodinném domě, kde žena provozovala prostituci. Pachatel ji podle obžaloby nejdříve svázal provazem a poté začal bít. Použil tupý i sečný nástroj a útočil na hlavu. Nakonec ji škrtil. Prostitutka zemřela na místě. Motiv činu není znám. Kriminalisté podezřelého zadrželi až čtyři roky po činu. S prostitutkouse znal.