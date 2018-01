Dáše zemřel syn Kubík (†2) v náručí: Zabila ho bolestivá zácpa

Malý hoch zemřel v dolnokubínské nemocnici poté, co mu lékaři v průběhu tří dnů podali šest klystýrů. Ani to však Jakoubkovy problémy se stolicí nevyřešilo a byl nutný převoz do Martina. Tam jediné dítě Dáši po dvou hodinách skonalo. Nešťastná maminka podala stížnost na Úřad pro dohled nad zdravotní péčí. Jen s těžkým srdcem vzpomíná na nevlídný přístup personálu.

Už nikdy si nebude hrát se svými rodiči, už nikdy nepocítí jejich náruč. Jakoubek byl zdravý chlapeček. Nikdy si na nic nestěžoval, byl plný energie a nezbedných nápadů. „Bylo to naše sluníčko, které nám dělalo odmalička velkou radost. Byl tak šikovný,“ řekla s pláčem maminka Novému Času. Dáša stále nemůže věřit tomu, co se stalo a že je její syn navždy pryč. Kubík měl už vloni v listopadu problémy se stolicí. Sebastiánek (†3) zemřel kvůli chybě v nemocnici: Ničí jeho hrob! Je to msta, říkají rodiče

„Nechtěl se vykakat. Chodila sem s ním k lékařce, stále jsme mu dávali různé jídlo na uvolnění stolice. Používali jsme babské recepty. Lékařka mu dala i klystýr, ale všechno bylo marné. Tak nás poslali do nemocnice,“ popisuje Dáša své trápení. „Kdybyste viděli Kubíka, když jsme přišli do nemocnice, byl úplně zdravý. Usmíval se, vypadal, že mu vůbec nic není. Byl plný elánu, na nic si nestěžoval,“ říká Dáša.

Když přišla máma s Kubíkem do dolnokubínské nemocnice, sestřičky na ni byly nepříjemné. „Říkaly, že jsem hysterická, že jsem nezodpovědná. Malému dávaly dokola klystýr, stále ho plnily vodou a kázaly, abych s ním chodila. On už skoro nezvládal ani chodit. Když jsme si lehli, křičely tam na nás, že stále musíme chodit. Malý byl tak slabý, že nezvládal už nic,“ popisuje Dáša poslední hodiny života svého syna. Za smrt Sebastiánka (†3) směšná pokuta! Rodiče jsou v šoku

Tehdy Dagmar ještě stále věřila, že se jejímu chlapečkovi uleví. Postupně se však jeho stav zhoršil. „Prosila jsem v noci sestřičky, ať něco dělají, protože malý začal zvracet. Začaly zase jen křičet, že se mám podívat, co je ve zvratkách. Jako bych měla zdravotnické vzdělání,“ pláče nešťastná žena. Kvůli špatnému stavu bylo dítě převezeno do martinské nemocnice, kde po dvou hodinách zemřelo.

„Umřel mi v náručí. Můj jediný milovaný synek. Byl otrávený toxiny, protože už 8 dní nekakal. Lékař na ARO mi řekl, že šest klystýrů by zabilo i dospělého člověka,“ říká Dagmar, která je přesvědčená, že syna šlo zachránit. „Mohli mu hned udělat vývod a střeva bychom rozhýbali. Radši bych měla syna s vývodem, ale u sebe než na hřbitově,“ smutní Dáša. Podle ní pitva ukázala šest nálezů. Sebastiánka (†3) odvezli s cukrovkou do nemocnice, kde zemřel. Hledáme viníka, tvrdí

„Jeden z těch nejvážnějších je, že byl Kubík otráven klystýry. Jeho tělo bylo intoxikované natolik, že i plíce se mu utopily ve vodě,“ dodává nešťastně s tím, že na postup lékařů podala stížnost. „Úřadu pro dohled nad zdravotní péči byl v této věci doručený podnět, na základě kterého začne vykonávat dohled u poskytovatele zdravotní péče,“ řekla mluvčí úřadu Andra Pivarčiová.

„Dolnokubínská nemocnice poskytne úřadu maximální součinnost k tomuto případu,“ dodal ředitel nemocnice. Podle pediatričky Kataríny Šimovičové mohlo jít o akutní příhodu břišní, kterou je potřeba nutně operovat pod anestetiky. Při neprůchodnosti střeva podle ní klystýr nemá smysl. Sebastián (†3) přišel do nemocnice s cukrovkou, domů už se nevrátil. Lékaři pochybili

