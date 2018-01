Dominika (†21) prý zavraždil opravář kamionů: Tělo nechal v domě, který mu kdysi patřil.

Pouta na rukou a vidina mnoha let kriminálu. Soud poslal včera do vazby Jaromíra Š. (46), který je podezřelý z únosu a vraždy Dominika P. (†21) z Mladoboleslavska.

Policisté přivedli opraváře kamionů z Turnova k soudu krátce před jednou odpoledne. Do tváře mu vidět nebylo, přes hlavu měl přehozenou bundu. Rozhodování o vazbě trvalo dvě a půl hodiny. Justiční stráž ale do soudní síně nikoho nepustila a samotný verdikt pak soudkyně i státní zástupkyně odmítly komentovat. V úvahu tudíž přicházejí tři možnosti, proč skončil za mřížemi. Mohl by utéct, ovlivňovat svědky, nebo páchat další trestnou činnost.

Žena, která s obviněným několik let žila, nechápe, co se osudnou noc stalo. Jaroslav Š. se s Dominikem podle ní dobře znal a měli se rádi. "Ano, je to těžké... žili jsme spolu tři roky, a nikdy nikomu neublížil, maximálně se pohádal. Když se mu někdo nelíbil, dal mu to najevo hend od začátku...," řekla FTV Prima žena.

Tělo Dominika našli díky mobilu! Věděl příliš mnoho? Zemřel kvůli svědectví, tvrdí kamarádi

Dominik odjel v pondělí večer z Luštěnic na Mladoboleslavsku v černém Renaultu Megane. Hned druhý den se rozběhlo pátrání a kriminalisté se od počátku obávali, že se stal obětí únosu. V noci na čtvrtek objevili Dominika mrtvého v opuštěném domě v blízkosti Karlových Varů, který Jaromírovi Š. kdysi patřil. Policisty k tělu zavražděného dovedl signál z jeho mobilu.

Děsivý vzkaz mrtvému: Brzy se uvidíme, slibuji!

Kamarádi zavražděného zaplavili sociální sítě vyjádřeními soustrasti a vzkazy jeho nejbližším. Martin, který za informace o Dominikovi nabízel dokonce peníze, napsal: „Udělám všecko pro to, abys z tohohle světa odešel s tím, že jsem tu byl pro tebe a vyrovnal účty… Brzy se uvidíme, slibuji!“ Poslední věta jeho známé vyděsila. „Nedělej hlavně žádné hlouposti, to by si Dominik nepřál,“ napsala zdrcenému Martinovi Renata.