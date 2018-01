Chlapec hodil petardu do kanálu: Výbuch ho vyhodil tři metry do vzduchu!

Obyčejná klukovina může někdy skončit vážným úrazem. Své o tom ví chlapec z Číny, kterého nenapadlo nic lepšího, než hodit do kanálu zapálenou petardu. Následný výbuch ho odhodil několik metrů vysoko.

Video z Číny je dalším důkazem, že pyrotechnika dětem do ruky nepatří. Bezpečnostní kamera zachytila, kterak chlapec na rušné ulici hodil do kanálu zapálenou petardu. Při výbuchu se ale vzňal i nahromaděný metan a nárazová vlna vyhodila chlapce až tři metry vysoko do vzduchu.

Nahrávka byla umístěna na čínskou sociální síť Weibo jako varování před používáním pyrotechniky při oslavách Čínského nového roku. Není známo, kde byl klip pořízen, ani jestli chlapec při svém počínání utrpěl nějaká zranění.