Šokující motiv masakru rodiny na Ústecku: Pachatelé šli pro osm milionů! Kdo je tam poslal?

Dva nevinní lidé přišli o život a tři děti z toho mají doživotní trauma. Motiv brutální vraždy manželů Marie (†45) a Aleše (†63) S. v chatové osadě na Ústecku už pomalu vyplouvá na povrch. Z výpovědi komplice vraha, který spáchal na místě sebevraždu, vyplývá, že si do chatky šli pro osm milionů korun.

Lidovým novinám se podařilo získat vazební usnesení, které soud vydal nad druhým z pachatelů J. T. Ten se po činu sám přihlásil policii. Dokument částečně odhaluje, co za vraždou stálo. „Cílem tohoto jednání bylo umožnit získat dosud neustanovené osobě částku ve výši 8.000.000 korun,“ píše se v něm.

Kriminalisté však podle Lidovek nevědí, pro koho měli pachatelé peníze uloupit. V případu tak možná figuruje ještě třetí osoba, která byla objednavatelem činu. Druhou možností je, že o ní hlavní pachatel M. B. mluvil, aby obelstil svého kumpána. Za svůj podíl na činu měl totiž dostat jen půl milionu korun.

Z vazebního dokumentu také vyplývá, jak k činu došlo. J. T. a M. B. vtrhli na pozemek manželů 7. ledna v deset hodin večer. Oba byli maskovaní kuklami a M. B. měl u sebe nelegálně drženou pistoli, kterou před domem zastřelil psa. V obýváku domu pak plastovými pouty svázali manžele a jejich tři děti.

„Po spoutání poškozeným zalepili ústa a oči, poškození měli výrazný strach a báli se o svůj život a zdraví,“ uvádí soud. Jedné z dcer se prý z prožívaného stresu udělalo špatně, lupiči ji proto vynesli do dětského pokojíku, kde ji položili na postel. Nahoru do ložnice pak vynesli i Aleše S. Co se přesně dělo dál, už policie neví. V tuto chvíli totiž prý skončila úloha pachatele J. T., který z místa na pokyn M. B. odešel. Místo půl milionu však dostal jen šest stovek, které jeho kumpán ukradl z peněženky otce rodiny.

Z vyšetřování vyplynulo, že M. B. následně zastřelil jak oba manžele, tak i sebe. Policisté se podle Lidovek domnívají, že důvodem vraždy a sebevraždy mohla být extrémní reakce na zjištění, že rodina osm milionů nemá.

Že by si rodina žila nad poměry, vyloučili i jejich příbuzní. Podle nich se přestěhovali na venkov, aby byli blíže k přírodě. Sami si pěstovali ovoce a zeleninu a žili velmi skromně. Aleš v minulosti pracoval na úřadu práce, jeho žena v ústeckém domově pro seniory.

