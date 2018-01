Tělo Dominika našli díky mobilu! Věděl příliš mnoho? Zemřel kvůli svědectví, tvrdí kamarádi

Dominik odjel v pondělí 22. ledna kolem 20:00 z Luštěnic na Mladoboleslavsku jako spolujezdec v černém Renaultu Megane. Vůz řídil podle policie šestačtyřicetiletý muž.

Rodina, kamarádi i policie začali hned druhý den po mladíkovi pátrat. Kriminalisté se od počátku obávali, že se stal obětí únosu a zveřejnili také SPZ vozu, ve kterém odjel. V noci na čtvrtek byl ale bohužel Dominik nalezen mrtvý v opuštěném objektu na Karlovarsku.

Ještě předtím však policisté dopadli podezřelého, mluvilo se proto o tom, že na místo mohl policisty nasměrovat. Podle televize Prima ale bylo vše jinak. Muž údajně odmítá s vyšetřovateli spolupracovat a k tělu, které leželo před domem, je dovedl signál jeho mobilu. Dá se předpokládat, že místo bude s pachatelem nějak spojené a zřejmě si ho nevybral náhodou.

Jak Dominik zemřel i co bylo motivem hrůzného činu, zatím zůstává tajemstvím. Kamarádi ale na Facebooku podle televize Prima spekulují o tom, že mladík možná věděl příliš mnoho. "Mohl proti němu svědčit u soudu. To byl ten důvod," uvedl jeden z diskutujících na Facebooku. Další se shodují, že svého únosce a patrně i vraha v jedné osobě znal. "Byl to rodinný známý," píší.

Obviněnému muži hrozí v případě, že bude uznán vinným, trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.

