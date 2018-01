Z Kajínka je celebrita: Po autogramiádách chce plnit kulturáky

Omilostněný Jiří Kajínek bude besedovat s lidmi nejen o svém životě ve vězení. Začíná v pátek ve zlínském Masters of Rock Café a než bude léto, čeká ho dalších šest zastávek v českých městech. Plánuje navštívit Hradec Králové, Ostravu, Liberec, Horažďovice a Jilemnici.

"Moc se na to těším. Jen nevím co mě čeká. Před stovkami lidí v sále jsem ještě nevystupoval," řekl Blesku muž, kterého soud poslal za dvojnásobnou vraždu a ublížení na zdraví na doživotí do vězení. Loni 23. května ale dostal prezidenstskou milost a užívá si svobody.

Stala se z něj doslova celebrita, kterou lidé zastavují na ulici, fotí se s ní, nebo chtějí podpis. Během následujících měsíců by se měl objevit ještě ve