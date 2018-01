Kvůli pašeračce Tereze se zatýká i v Česku: Policie sebrala mladíka z Plzně!

Policie na případ uvalila informační embargo. "Zadrželi jsme muže, ročník 1997. Probíhá vyšetřování. S ohledem na to se nebudeme k případu více vyjadřovat," uvedla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Podle informací Blesku zadrželi policisté podezřelého už ve středu. Také měli u něho provést domovní prohlídku. Hledali výbušniny, ale ty u něho údajně nenašli. Zatím vše vypadá, že zadržený své hrozby neměl jak splnit.

To je muž, kterého Tereza práskla! Je napojený na Tárika

Policisté ho zároveň prověřovali, jestli nemá nějaké vazby či napojení na cizí teroristické organizace. List Daily Pakistan napsal, že dostal e-mail, v němž muž, tvrdící, že je Čech, požaduje, aby zadrženou Terezu H. pustili do 48 hodin a posadili ji do letadla do ČR. Když tak neučiní, hrozil pisatel e-mailu Pákistánu teroristickými útoky. Mladík se podepsal jako Nikolaj I., zda je to jeho skutečné jméno, zatím není jasné.

Tereza H. zatím zůstává ve věznici v Láhauru. Ve středu jí soud v nepřítomnosti prodloužil vazbu. Předstoupit by před něj znovu měla 30. ledna, kdy se bude opět rozhodovat o dalším pokračování vazby. Vyšetřování nadále probíhá. Soudní řízení, které už bude řešit samotný čin, by podle dosavadních informací české diplomacie mohlo začít v první polovině února.

