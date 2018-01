Pohřešovaného Dominika (†21) unesli a zavraždili: Tělo se našlo v opuštěném domě

Pátrací akce po Dominikovi se rozjela na Mladoboleslavsku už v pondělí večer. Policisté zjistili, že večer odjel z vesničky Luštěnice černým Renaultem Megane s registrační značkou 4L8 5246, které řídil šestačtyřicetiletý muž. Svědci je pak viděli mezi Mladou Boleslaví a Karlovými Vary. Podle Dominikových přátel mladík údajného únosce znal.

Policisté podrobnosti případu tají. Jisté je, že Dominik byl ještě ve čtvrtek dopoledne v policejní databázi pohřešovaných a krátce po poledni pátrání po něm stáhli.

Dominikovo tělo našli při pátrání v noci z 24. na 25. ledna v opuštěném objektu na Karlovarsku. Tam patrně policisty navedl sám vrah. „Pitva potvrdila, že muž zemřel násilnou smrtí. V této souvislosti jsme zahájili trestní stíhání 46letého muže pro zločin vraždy, za což mu v případě odsouzení hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest,“ řekl Blesku policejní mluvčí Pavel Truxa. „Kriminalisté podali návrh na vzetí podezřelého do vazby,“ dodal.

„Děkuji všem, kteří s námi sdíleli pátrání po synovi. Dominik se ale bohužel našel mrtvý,“ napsal na Facebooku Dominikův tatínek.

Hodný kluk

Proč musel zemřít?! Dominik byl podle kamarádů správný a hodný kluk, který se nikdy do ničeho nezapletl a nic mu neříkaly ani drogy. Jeho velkým koníčkem bylo všechno, co má kola. Pracoval poblíž Mladé Boleslavi ve firmě, která prodává náhradní díly do aut.

Kamarád nabízel peníze

Do pátrání po Dominikovi se pustili i sami jeho kamarádi. Jeden z nich dokonce za jeho nalezení nabídl finanční odměnu. „Omlouvám se, ale já se k tomu vyjadřovat nebudu. Nechci s tím mít už nic společného,“ řekl Blesku Martin a v jeho hlase byla znát veliká lítost. Byl na výslechu na policii a podepsal mlčenlivost.