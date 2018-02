Michael (43) se opil a spletl si dům: Uškrtil souseda, protože si myslel, že je zloděj

Přehnal to s alkoholem a zabil souseda. Třiačtyřicetiletý Michael si totiž při návratu z alkoholového večírku spletl dům a považoval svého souseda (†60) za zloděje a vrhl se na něj. Než dorazila policie, kterou opilec sám zavolal, byl napadený bohužel mrtvý.

K tragédii došlo v americkém Missouri. Michael Augustine (43) si pod vlivem alkoholu spletl dům a vrhl se na souseda, protože ho považoval za zloděje. Opilec dokonce sám zavolal policii s tím, že "narušitele přimáčkl k zemi" a ať si pro něj přijedou. Letušku Janu našli mrtvou v pronajatém bytě: Předpověděla si sama smrt?

Když strážníci na místo dorazili, našli Michaela, kterak drží svého souseda v tzv. kravatě tak pevně, že nemohl dýchat. Policisté Cliftonovi Kingovi (†60) nemohli nahmatat puls a zavolali proto záchranku. Lékaři v nemocnici už válečnému veteránovi ale bohužel nemohli pomoci.

Michael Augustine (43) skončil následně v policejní cele, vlivem opilosti ale patrně ani netušil, co spáchal. "Je to tak. Pos*al jsem to," přiznal policistům a na fotce ze zatčení se usmíval jakoby nic.

