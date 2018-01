Ochutnali vlastní medicínu: Šílené rodiče, kteří týrali 13 dětí, přivedli k soudu v poutech

Kalifornský manželský pár David (57) a Louise (49) Tarpinovi stanuli před dalším z řady soudních stání, které je ještě čekají. K soudu je přivedli v poutech, což se manželé snažili před kamerami skrýt. Při středečním stání, které trvalo pouhých osm minut, jim byl zakázán jakýkoliv styk s jejich 13 dětmi, které dlouhá léta týrali. Zákaz platí až do roku 2021 a obhajoba se proti němu neodvolala. Rodiče, kteří věznili 13 dětí v domě hrůzy: Jsme nevinní, hájí se fanatičtí křesťané

Ani jeden z manželů u soudu nepromluvil, ale oba kývali na znamení toho, že verdikt chápou. Šílená matka se dokonce bezstarostně usmívala a povídala si s právníky. Pokud přitom soud jejich vinu uzná a vynese maximální verdikt, stráví ve vězení 94 let. Oba ale svorně vinu odmítají.

Video Šílení manželé David a Louise Turpinovi u soudu, který jim zakázal stýkat se s 13 dětmi, které dlouhé roky věznili a mučili - Reuters 360p REKLAMA