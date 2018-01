Autobus na Zlínsku narazil do domu: Devět lidí bylo zraněno, na vině je pravděpodobně náledí

V Haluzicích na Zlínsku narazil ve čtvrtek ráno autobus do rodinného domu. Při nehodě utrpělo devět lidí zranění, převážně lehká. Silnice třetí třídy mezi Haluzicemi a Loučkou je uzavřena, policie odklání dopravu.

Autobus havaroval kolem 5:30, v době nehody v něm podle policie cestovalo 21 lidí. „Na místě bylo ošetřeno devět osob. Dvě z nich odvezly sanitky. V jednom případě do nemocnice ve Zlíně, ve druhém na polikliniku do Valašských Klobouk,“ uvedl lékař Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Dorián Pfeifer. Havarovaný autobus svážel lidi do zaměstnání, nešlo tedy o klasickou linku.

Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Přesné příčiny a okolnosti nehody vyšetřuje policie. „O příčinách je předčasné mluvit, k nehodě ale pravděpodobně přispělo náledí,“ řekl policejní mluvčí Petr Jaroš.

Dům, do kterého autobus narazil, může mít narušenou statiku. Na místo byl proto povolán statik, který rozhodne o dalším postupu prací při vyprošťování autobusu. „V době nehody byl v domě jeden člověk, vyvázl bez zranění,“ doplnil mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička.