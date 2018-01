Mladá kráva v Jihlavě utekla z jatek: V centru srazila důchodkyni a zamířila do zoo.

Měla jít na porážku, ale postavila si hlavu a řezníkovi zdrhla do ulic Jihlavy. Na ulici mladá jalůvka cestou porazila a k smrti vyděsila důchodkyni.

Asi tři sta kilogramů vážící jalovice utekla z jatek jihlavské biofarmy do centra města. Její útěk skončil v jihlavské zoo, kde ji narkotizační foukačkou nakonec uspal přivolaný veterinární lékař. „Trochu se prospí a půjde na to znovu, porážka ji nemine!“ konstatoval zoolog zahrady Jan Vašák, který se podílel na odchytu zjančeného zvířete.

Vše dobře dopadlo, vyděšená paní, kterou zvíře nešetrně na ulici míjelo, se z úleku záhy vzpamatovala. „Není co vyšetřovat, nedošlo naštěstí k žádnému zranění,“ uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. „Paní se musíme omluvit, je to průšvih,“ komentoval situaci majitel zvířete Josef Sklenář, který jalovici ulicemi města pronásledoval a nakonec ji zahnal do areálu uzavřeného technického zázemí zoologické zahrady. Zvíře uprchlo přímo z jateční klece.

„Do druhého dne to vydýchá,“ poukázal na použitou narkotizační látku veterinární lékař s tím, že nikdo se nemusí bát, že po požití takového telecího masa by usnul.