Další rána pro 13 dětí, které věznili rodiče: Úřady je rozdělí do různých rodin!

Rodiče svých 13 dětí věznili v kalifornském Perrisu. Záchrana přišla poté, co se jedné z dcer (17) podařilo utéct a zalarmovat policii. Muži zákona na místě našli sourozence ve věku od dvou do 29 let, kteří byli v tak špatném stavu, že zprvu ani nebylo jasné, kolik je jim let. „Oběti vypadaly podvyživeně a velmi špinavě,“ uvedla policie v prohlášení. Nejstarší, devětadvacetiletá dívka vážila pouhých 37 kilo! Manželé David Allen (57) a Louise Anna (49) Turpinovi děti týrali a dokonce je přivazovali řetězy k postelím. Rodiče věznili 13 sourozenců v domě hrůzy: Byli přivázáni řetězy k postelím

Tím ale celé trauma pro sourozence neskončilo, úřady totiž rodinu chtějí rozdělit! Sedm dospělých má skončit v pečovatelských domech, kde se budou učit, jak se o sebe postarat. Šestici dětí ve věku od dvou do 17 let rozdělili mezi dvě pěstounské rodiny, ačkoliv sourozenci prosili, aby zůstali spolu.