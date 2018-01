Soud s Terezou v Pákistánu: Mladá Češka nepřišla! Náhlé komplikace s policií

Středeční soud, který měl rozhodovat o dalším osudu Terezy H., která je v Pákistánu za mřížemi kvůli pašování drog, skončil bez posunu pro mladou Češku. Ta totiž do soudní síně nedorazila a jednání muselo být odročeno na konec ledna.

Soud v Láhauru měl ve středu rozhodovat, co bude dál s Češkou Terezou H. (21), která je ve vazbě kvůli pašování drog. V kufru jí na letišti cestou do Abú Zabí našli devět kilogramů heroinu. Soud měl jednat o prodloužení vazby, která ve středu končí.

Tereza k soudu ovšem nedorazila! Místní policie totiž stávkuje kvůli potyčkám se studenty na Paňdžábské univerzitě, při kterých bylo mnoho strážců zákona zraněno. Právě kvůli tomu podle serveru Dailypakistan.com policisté Terezu k soudu nepřivedli a jednání tak muselo být odročeno na 30. ledna.

O vazbě se ovšem rozhodne ale i v její nepřítomnosti, a to na základě předložených důkazů. „Soud o prodloužení formálně rozhodne v průběhu dneška, teď to zatím není. Bylo oznámeno, že to tak dneska bude,“ řekla mluvčí na základě informací od zástupkyně české ambasády.

Pákistánci Češce umožnili setkání s honorárním konzulem, který jí poskytl potřebné informace. „Předal jí vzkazy od rodiny, doporučil jí, aby spolupracovala s vyšetřovateli,“ uvedla mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová. „Zdravotně je na tom dobře, na podmínky ve věznici si nestěžovala,“ doplnila. Dívka také dostala balíček základních potřeb, který pro ni připravili zaměstnanci ambasády v Islámábádu.

Termín soudního líčení, v němž se bude rozhodovat o případné vině zadržené, zatím stanoven nebyl.