Mia (0,5) přišla při krvavé popravě o rodiče: Martin útočil ze žárlivosti!

Martina se v osudný den měla chystat se svou dcerkou na procházku. Na chodbě na ni ale už několik hodin čekal Martin a přinesl si s sebou i svou legálně drženou zbraň. Podle sousedů spolu mladý pár už několik měsíců nežil. Martina, která prý působila velmi příjemně, si měla dokonce najít nového přítele, což bývalý druh patrně neunesl. „Měla jiného a on to nemohl vydýchat,“ potvrdil zdroj deníku Plus JEDEN DEŇ. Střelba v paneláku: Na chodbě našli mrtvou ženu (†24) a muže (†27), dítě přežilo

„Byl často agresivní. Martinka mi jednou zmiňovala, že trpěl lehkou formou autismu, Aspergerovým syndromem,“ prozradila deníku známá nebohé mladé ženy. Jestli měl muž psychické problémy, pak je otázkou, jak vůbec mohl získat zbrojní průkaz. „Je možné, že svůj zdravotní stav zatajil. Ale to jsou jen dohady. Pokud prošel psychologickým vyšetřením, byl povinen odevzdat výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře, kde jsou uvedeny všechny nemoci včetně psychických,“ uvedl psycholog František Skokan.

Malou holčičku z místa činu odvezli záchranáři do nemocnice. Při tragédii se jí naštěstí nic nestalo a následně skončila v péči babičky Marie, matky nebohé Martiny. Žena pracuje jako učitelka na jedné z bratislavských škol a k tragédii se zatím nechce vyjadřovat. Stejně tak ani rodina údajného střelce Martina. Mlčení prolomila jen Martinova sestra Andrea, která zemřelému nechala na sociální sítí mrazivý vzkaz: „Navždy tě budu milovat.“