Práskání by pro Terezu mohlo mít smrtelné následky, tvrdí novinářka, která žila v Pákistánu.

Jednadvacetiletá Tereza H. (21) patrně plánuje, že ji před pákistánským vězením ochrání spolupráce s místní policií. Údajně prozradila jména několika lidí, kteří měli být do obchodu s drogami také zapojeni, některé už policie prověřila, a dokonce i zatkla. Novinářka Tereza Engelová, která v Pákistánu sama žila, si ovšem myslí, že by to Terezu mohlo stát i život!

Tereza Engelová žila v Pákistánu dost dlouho na to, aby věděla, jak to v zemi chodí. Co může mladou Češku, která chtěla ze země v kufru vyvézt 9 kilogramů heroinu, čekat, nastínila v rozhovoru pro DVTV.

"Obávala bych se toho, že tím, že Tereza pomohla rozkrýt tu síť, tak samozřejmě částečně pro ni to bude polehčující okolnost. Zároveň ale jí ze strany toho gangu může hrozit odveta. A to pro ni může být velmi nebezpečné a to i v případě, že bude ve vazbě nebo ve vězení, protože v Pákistánu upřímně jsou možné i téměř nepředstavitelné scénáře. Dejme tomu, že by to pro ni mohlo mít i třeba ve svém výsledku smrtelné následky, pokud by se jí někdo z toho gangu rozhodl pomstít tímto způsobem," naznačila Engelová s tím, že by teoreticky ovšem bylo v zájmu pákistánské strany se Terezy "zbavit" tím způsobem, že si trest odpyká v Česku.

Krom toho se Engelová vyjádřila i k tvrzení Tereziny kamarádky Simony (23), která v rozhovoru pro Blesk.cz uvedla, že si za focení v Pákistánu přišla na 200 000 korun. "Fotily jsme spodní prádlo. A v těch jejich hábitech, v jejich pákistánském oblečení. Nahaté ne, je to arabská země," řekla Simona.

"Dvě stě tisíc korun berou jen supermodelky v Pákistánu za týden focení," prohlásila na účet mladé ženy.

Terezu H. v půlce ledna zadržela na letišti v pákistánském Láhauru s kufrem plným drog. Devět kilo heroinu měla převézt přes Abú Zábí do Irska, kam měla namířeno. Tereze by za pašování tvrdých drog mohlo hrozit až doživotí.

