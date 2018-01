Opilá Iveta předvedla striptýz na náměstí: Nahá běhala v mrazu

Městští policisté z Bánovců nad Bebravou nemohli uvěřit svým očím, když na kamerách viděli, kterak se žena začala přímo uprostřed náměstí odhalovat a svlékat svršky. Bylo krátce před jedenáctou večer a Iveta se rozhodla, že svému partnerovi na jinak rušném místě předvede striptýz. Vítězka poslední Tváře Berenika Kohoutová: Striptýz ve studiu!

„Žena bezdomovkyně se začala svlékat na náměstí. Svlékla si nejdříve vršek, potom spodek a svlékla se celá donaha. Bylo to hodinu před půlnocí, těch lidí tam mnoho nebylo, ale i v tomto čase chodí lidé po náměstí,“ popsal TV JOJ náčelník Městské policie Rastislav Fodor.

Nahá žena chodila po náměstí několik minut až do příjezdu městské policie, která jí přikázala, aby se znovu oblékla. Dvojice se přesunula na sousední náměstí a jen co strážníci odešli, Iveta už byla zase nahá. Strážníci proto museli opět zakročit, dvojici tentokrát ztotožnili a případ odevzdali státní policii pro podezření z trestného činu výtržnictví.