Případ prvních českých teroristů: Co o rodině řekli sousedé?

Závažné obvinění má na krku bývalý imám Samer Shehadeh, jeho bratr Omar Shehadeh (27) a Omarova manželka Kristýna Fátima (24) z Hořína na Mělnicku. „Naposledy jsme ho tu viděli před dvěma lety, chodil běžně s tou typickou pokrývkou hlavy, jakoby turban,“ vzpomínají na Omara Shehadeha lidé z Mratína. Právě tady muž, který se měl přidat k bojovníkům v Sýrii, před odjezdem žil.

Český imám obviněný z terorismu: Neprovokujte nás, varoval

Obyvatelé poklidné vesničky na Praze-východ se nestačí divit, co se nyní o svém bývalém sousedovi dozvídají. „Naposledy jsem ho tu viděla před dvěma lety. Přestěhoval se do některého z nových domků tady ve vesnici,“ řekla Blesku místní žena, která si na Omara Shehadeha dobře pamatuje.

„Často jezdil autobusem z Čakovic. Vídala jsem ho doprovázet paní se dvěma malými dětmi. Myslím, že byla slepá, protože ji vodil,“ krčila rameny. Že by se měl přidat k islámským bojovníkům v Sýrii, to by podle jeho chování nikomu ve vesnici ani nepřišlo na mysl.

Co prozradil spolužák

Pro FTV Prima promluvil někdejší spolužák Kristýny „Fátimy“ ze základní školy. „Ve škole nebyla moc oblíbená... Kluci si z ní dělali neustále legraci, že má knír, a házeli po ní špinavou houbu apod.,“ vypráví.

„Hrála si ráda na to, co nebyla, a dělala ze sebe hrdinku, jak je zbije, a furt si něco vymýšlela,“ vzpomíná na Kristýnu. „Bylo to hnusné, stejně jako to, že má chlupaté ruce jako gorila - to jí říkali. Ale většinou si za to mohla sama provokacemi,“ myslí si spolužák.

Advokát Adam Kopecký: Může to trvat ještě půl roku!

Každému z trojice byl přidělen advokát ex offo. Omara Shehadeha obhajuje pražský advokát Adam Kopecký. „Řízení probíhá už několik měsíců a je vedeno jako proti uprchlému,“ řekl včera Blesku. Teroristé z Česka: Policie obvinila bývalého imáma z Prahy a jeho rodinu, stíhaní jsou na útěku

Podrobnosti k případu s ohledem na povinnost mlčenlivosti neuvedl. „Probíhá standardní řízení po zahájení trestního stíhání. Až policie dokončí vyšetřování, bude následovat seznámení se spisem,“ dodal. Po ukončení vyšetřování předají policisté spis státnímu zástupci, který může případ zastavit, odložit, může si ještě vyžádat doplnění důkazů.

Poté policie obvykle podá návrh na podání obžaloby a státní zástupce ji po jejím vypracování předá soudu. „Může to trvat ještě půl roku,“ odhaduje Kopecký.

Státní zastupitelství mlčí

Případ vyšetřují detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu. Poskytovat informace o případu si však vymínilo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Na dotaz, jak dlouho na případu již policie pracuje a kdy byli podezřelí obviněni, popřípadě kdy bylo zahájeno trestní řízení, ale včera do uzávěrky našeho listu neodpovědělo.

Jak to vidí politolog?

Hlavně na sociálních sítích se objevily zuřivé polemiky o tom, zda nemůže informace o obvinění těchto tří lidí, zveřejněná těsně před prezidentskou volbou, voliče ovlivnit. Už jen proto, že se v tématech týkajících se této oblasti (terorismus, migrace atd.) oba kandidáti příliš neshodnou.

Blesk se na to zeptal politologa Jana Kubáčka. Může takové zveřejnění informací pomoci Miloši Zemanovi? „I kdyby to bylo součástí kampaně, nějakého širšího komplotu, tak to nic stejně nezmění. Kdo s tím má problém, tak ten se jenom utvrdí, kdo nemá, řekne si, že šlo jenom o jednu černou ovci. Debaty a jejich úroveň budou mnohem zásadnější,“ myslí si Kubáček.

A může prezident ovlivnit migrační politiku? „Jenom nepřímo, a to tím, že prezident může podpořit vládu v nějakém postoji, nebo na ni naopak vytvářet nátlak. Má právo vyjádřit k určitému zákonu svou nevoli a to je velice výrazný nástroj. Zároveň se může chytit určitého tématu a prostřednictvím médií ho udržovat ve veřejném prostoru při životě,“ vysvětluje.

VIDEO: „Zničila jsem si život!“: Školačka Linda Wenzel se po roce u islamistů setkala se svou matkou.