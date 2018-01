Češka Kristýna se přidala k džihádistům: Cesta do Sýrie, svatba, válka, změna jména

Bratr bývalého Imáma Omar Shehadeh (27) žil v Mratíně v okrese Praha-východ. V říjnu 2016 měl odejít do válečné oblasti do Sýrie. Vycestoval tam z Jordánska přes Turecko. Ve městě Idlib údajně dobrovolně vstoupil do teroristické organizace Džabhat Fatah aš-Šám (viz box o této organizaci).

„Formou výcviku úspěšně absolvoval několikatýdenní kurzy, ve kterých se naučil zacházet se zbraněmi, bombami i taktiku boje, s tím, že byl následně vybrán, aby připravoval a cvičil »bratry« k boji a páchání teroristických útoků,“ cituje MF Dnes z obvinění od Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Kdo je imám?

Byl to původně titul představeného muslimské obce, později všeobecně uznávaného znalce a učitele koránu. Dnes se tak označují muslimští duchovní.