Muž uškrtil svou exmanželku (†46) šátkem a její tělo narval do kufru, který odhodil v uličce

K vraždě podle obžaloby došlo 16. ledna minulého roku. Ashwin pak nacpal mrtvolu své exmanželky do kufru, aby ji nenašli synové. Kufr poté odhodil v sousední uličce, kde ho našel kolemjdoucí o den později. Mezitím se Ashwin zbavil věcí své někdejší ženy, které by mohly prozradit, že ji něco udělal.

„Nezabil jsem ji,“ tvrdil po zatčení policii Ashwin. Obžaloba je však přesvědčena, že mezi bývalými manžely došlo k hádce, po které pak Ashwin svou ženu zavraždil. „Kdyby to ten případ domácího násilí, po kterém dotyčný bezprostředně lituje toho, co udělal, nahlásil by to policii,“ prohlásil žalobce William Harbage.

„On ale neudělal nic takového. Namísto toho se snažil zakrýt všechny stopy,“ dodal u soudu, který nyní projednává jeho případ. K hádce podle všeho došlo poté, co žena chtěla, ať se její exmanžel konečně odstěhuje z domu. To ale Ashwin odmítal. Soud probíhá i nadále, Ashwinovi hrozí trest v podobě několikaletého pobytu za mřížemi. Matka dvou dětí byla nalezena mrtvá: Její tělo bylo nacpané v kufru

