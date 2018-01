Zvrhlý pár věznil dívku 17 měsíců: Udělal si z ní sexuální otrokyni

Po dlouhých 17 měsících útrap a znásilňování sebrala dívka, která nemůže být jmenována z právních důvodů, veškerou odvahu, páru utekla a zamířila na policii. Strážcům zákona pak vypověděla, jaké hrůzy musela zažít. „Převzali kontrolu nad všemi mými financemi. Nechali mě zranitelnou a odkázanou na ně ve všech aspektech života,“ řekla dívka.

„Během těch 17 měsíců se mnou zacházeli hůř než se zvířetem. Nakonec mi nic nezbylo. Můj duch a odhodlání bojovat byly pryč, já jsem byla stěží člověk. Jednoho dne jsem to už nedokázala snášet a odpadla. To vedlo k zapojení policie. V den, kdy jsem mluvila s policií, se můj život otočil k lepšímu. Když se ohlídnu zpět, nemohu uvěřit tomu, jak ponižující, brutální a traumatizující to bylo,“ dodala.

Policie si na perverzní pár posvítila, zatkla ho a brzy obvinila z mnoha trestných činů jako znásilnění, týrání, krádeže a dalších. Soud se s tyrany a novodobými otrokáři nemazlil. Kevin Warren byl odsouzen na 18 let za mřížemi. Pod dohledem bude ještě dalších 5 let po odpykání trestu. Jeho partnerka byla odsouzena na čtyři roky.

