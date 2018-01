Tereza promluvila! O podmínkách ve vězení, dostala balíček a ví, kdy bude soud

„Počítáme s tím, že zítra (ve středu) by měla skončit vazba a mělo by být soudní stání, které se zřejmě bude týkat rozhodnutí o prodloužení vazby,“ řekla mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová. Češka má k dispozici právníka. Pákistánští celníci ženu zadrželi před dvěma týdny, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek (AFN) cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. V jejím kufru našli devět kilogramů drogy.

Valentová řekla, že Pákistánci Češce umožnili setkání s honorárním konzulem, který jí poskytl potřebné informace. „Předal jí vzkazy od rodiny, doporučil jí, aby spolupracovala s vyšetřovateli,“ uvedla mluvčí. „Zdravotně je na tom dobře, na podmínky ve věznici si nestěžovala,“ doplnila. Dívka také dostala balíček základních potřeb, který pro ni připravili zaměstnanci ambasády v Islámábádu.

Termín soudního líčení, v němž se bude rozhodovat o případné vině zadržené, zatím stanoven nebyl.

Teroristické útoky kvůli zadržení Terezy! Propusťte ji do 48 hodin, vyhrožuje anonym z Česka

Pákistánská média se případu věnují velmi obšírně. List Daily Pakistan například v úterý uvedl, že jistý Nikolaj Ivanov, který o sobě tvrdí, že je český občan, pohrozil Pákistánu teroristickými útoky, pokud Češka nebude do 48 hodin propuštěna na svobodu. Minulý týden zase pákistánská televize Samaa upozornila na twitterový účet, prostřednictvím kterého Češka údajně komunikovala z vazby.

Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.