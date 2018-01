Český imám obviněný z terorismu: Neprovokujte nás, varoval

Samer Shehadeh se narodil v Praze palestinským rodičům, kteří přišli do Československa za vzděláním. V Česku studoval diplomacii a vztahy s veřejností, poté odjel studovat islám do Saúdské Arábie, kde obdržel titul bakaláře islámské univerzity v Medíně. Po návratu byl zvolen do vedení Muslimské obce v Praze a Islámskou nadací v Praze byl dosazen do pozice imáma pražské mešity. Odtud ale před zhruba třemi lety odešel kvůli sporům.

Teroristé z Česka: Policie obvinila bývalého imáma z Prahy a jeho rodinu, stíhaní jsou na útěku

Server TN.cz v té době upozornil na kontroverzní zpověď Shehadeha na portálu YouTube, ve které komentoval i teroristické útoky. “Pokud se, nedej bože, něco stane, tak to bude výsledek vaší provokace. (…) Když budu do někoho neustále šťouchat, neustále, neustále, no tak mě nakonec uhodí. Pomstí se. Možná nepřiměřeně. Bude to nepřiměřená reakce, hloupé chování. No ale on už se prostě neovládl,” měl se nechat slyšet ve videu, které již ale bylo z internetu odstraněno. "Kdo koho provokuje? Kdo komu vtrhl do jeho území? Lépe řečeno - soukromí. My jsme vám vtrhli do domovů? Nebo jste nám vy vtrhli do našich mešit? Kdo koho provokuje a zakazuje mu, aby se oblékal tak, jak chce? My vám zakazujeme, abyste se obnažovali na veřejnosti nebo nám vy chcete zakázat, abychom dali šátky na hlavy našich dcer a žen? Kdo druhého provokuje tím, že vyhlašuje věci, které toho druhého hodně urážejí? My, nebo vy? Kdo rozšiřuje karikatury o našem proroku Mohamedovi, které nás velice urážejí?" pokračoval.

Už dříve se přitom objevily zprávy, že islámský duchovní nepřímo schvaluje teroristické útoky, včetně toho z 11. září 2001 v New Yorku, při němž zahynuly bezmála tři tisíce lidí. „Nejsem schopen ten útok jednoznačně odsoudit. Ale nerad bych zacházel do detailů," řekl v roce 2005 v rozhovoru pro Lidové noviny. Podobně se vyjádřil o útočnících z Londýna, kteří v roce 2005 zabili přes 50 lidí. "Dokážu pochopit, jakým způsobem uvažovali. Jde o to, že Spojené státy s podporou Británie i ostatních zemí bojují proti muslimům ve světě." Schvaloval také útoky Palestinců proti Izraelcům a to včetně atentátů na civilisty, protože podle něj "veškeré izraelské obyvatelstvo jsou vojáci".

O duchovního se podle serveru Neovlivni.cz dlouhodobě zajímaly tajné služby, které měly údajně podezření, že vystupoval navenek jinak než mezi svými souvěrci. Na veřejnost například unikla jeho zpráva z uzavřené skupiny na mobilní aplikaci WhatsApp, ve které vyzýval, aby se muslimové neúčastnili demonstrace proti terorismu v srpnu 2016 v Praze. “Důležité upozornění!! Byl jsem v šoku, když mě jeden bratr upozornil na to, že v programu akce plánované na tuto středu v Praze stojí, že někteří muslimové budou přítomní během křesťanské bohoslužby v kostele. Upozorňuji všechny muslimy a muslimky, že takové jednání hraničí s odpadlictvím od víry, protože křesťanské bohoslužby vždy obsahují tu nejhorší formu přidružování, tzv. velký širk. Nehledě na další věci v programu, které jsou daleko za hranicemi toho, co je nám v islámu povoleno. Kdo věří v Alláha a v Soudný den, ať se této akce neúčastní. Alláh mi budiž svědkem, že jsem před tím varoval. Samer Shehadeh. Rozešlete prosím dál a varujte muslimy,” stojí ve zmiňované zprávě, jejíž autenticitu Shehadeh potvrdil a poté v rozhovoru vysvětlil, že pro muslima je neodpustitelný hřích vzývat jiné bohy.

Právě bývalý pražský imám je podle zjištění MF DNES jedním ze tří Čechů, kteří byli obviněni z terorismu. Jeho bratr a švagrová odletěli na podzim roku 2016 do Sýrie a účastní se bojů v sesterské teroristické organizaci al-Káidy. Samer Shehadeh odjezd bratra schvaloval a jeho manželce pomáhal do Sýrie také vycestovat. Nyní by se měl ukrývat v Mauritánii.