Pohřešovaná Alice (13), které poslali rodiče šifru: Před zmizením psala o smrti

Alice, která je umělecky nadaná, má svůj profil plný různých citátů jak v češtině, tak v angličtině. Řada z nich je spojená s tématem života a smrti. "Rozdíl mezi životem a uměním je ten, že umění je snesitelnější a život mnohem dál od smrti," napsala ke snímku, na němž obří plátno pokrývá duhovými barvami.

Další z příspěvků je ale ještě temnější. "Popisují mě jako mrtvého zk***ysyna, ale já jsem jen zk***ysyn, který chce být mrtvý. Stejná mise a to zemřít a vinit za to moji závislost. Stále jsem pyšný na svoje pocity, na to, jak jsem z***veně zlomený," napsala před několika týdny.