Případ pašeračky Terezy H. (21): Rozpory ve slovech její kamarádky Simony (23). Co nesedí v její výpovědi?

Jak Tereza H. žila? Vydělávala si focením a jako společnice, jak tvrdí její nejlepší kamarádka Simona H. (23)? Ta o společné práci poskytla několik rozhovorů, ty jsou však plné rozporů. Už jen v hodnocení stavu Terezy po zatčení nemá jasno... 17. ledna prohlásila pro Blesk: „Myslím, že to Tereza nese docela dobře a čeká, až ji někdo vysvobodí. Určitě se nehroutí.“ A o čtyři dny své vyjádření upravuje: „Já si myslím, že to prožívá hodně špatně... Jak jsem viděla ty videa, tak si myslím, že je na tom teď hodně zle,“ řekla v pořadu 168 hodin. Netají se tím, že se chce svým vyjadřováním ke kauze zviditelnit. Podívejte se, co říká o případu a co vše »nesedí«.